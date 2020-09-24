Виктория Дайнеко, Ирина Безрукова, Ирина Хакамада и другие гости премьеры “Гнезда” с Джудом Лоу

24.09.2020, 16:00, Разное

Вчера в кинотеатре “Формула Кино на Кутузовском” состоялась премьера фильма Шона Дуркина “Гнездо” с Джудом Лоу и Кэрри Кун в главных ролях. Гостями показа стали Ирина Хакамада, Сати Спивакова, Виктория Дайнеко, Олеся Судзиловская, Анна Банщикова, Дарья Повереннова, Александр Носик, Никита Тарасов, Маша Цигаль, Ирина Безрукова, Петр Романов, Владимир Кошевой, Эвелина Бледанс, Александр Буйнов, Илья Бачурин и другие.

Ирина Безрукова Сати Спивакова Александр Буйнов и Олеся Судзиловская с мужем Дарья Повереннова Ирина Хакамада Виктория Дайнеко

“Гнездо”, мировая премьера которого состоялась на фестивале “Сандэнс”, рассказывает историю одной семьи, чей переезд через Атлантику нарушил былую гармонию и обнажил невидимые, на первый взгляд, проблемы. По словам режиссера Шона Дуркина, он пытался показать брак правдиво:

Рори и Эллисон (в исполнении Джуда Лоу и Кэрри Кун – прим. ред.) – необычная пара очень разных и сложных людей. Они влюблены друг в друга, у них сильная привязанность, и, казалось бы, это идеальные отношения. Однако со временем этот созданный ими красивый образ сходит на нет, обнажая правду. Сильные характеры и харизма делают их одновременно идеальными партнерами и полными противоположностями. Поэтому они страдают от того, что им навязывает окружающее их общество, и от чувства долга, переданного им предыдущими поколениями.

Никита Тарасов Петр Романов Маша Цигаль Александр Носик Эвелина Бледанс Илья Бачурин