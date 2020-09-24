Скандалы: 100 млн для Артема Шейнина

24.09.2020, 15:55, Разное

Сколько зарабатывают самые известные пропагандисты российского ТВ

Обычно The Insider изучает российских пропагандистов в разделе «Антифейк». Однако в этот раз в связи с многочисленными просьбами наших читателей мы решили выяснить, сколько средств налогоплательщиков уходит на зарплаты главных звезд российской пропаганды (российские телеканалы лишь формально являются коммерческими, в действительности они получают гигантские субсидии из бюджета). Затраты бюджета в 2021 году на поддержку СМИ увеличатся сразу на 40% по сравнению с теми, что планировались прошлой осенью: почти 103 млрд рублей поделят между собой Первый канал, RT, НТВ, «ТВ Центр», ВГТРК и другие близкие к государству медиа.

Чтобы доходы пропагандистов не выглядели слишком абстрактно, мы выразили их в понятных единицах, а именно — в размере средней российской пенсии (14 тысяч рублей).

Сведения о доходах пропагандистов мы получили от источника, имеющего доступ к базам ФНС. Корреспондент The Insider проверил их достоверность на себе и знакомых и убедился, что содержащаяся в базах информация об официальных заработках соответствует действительности.

13. Андрей Норкин — 4,3 млн (25 пенсионеров)

Самым бедным из пропагандистов оказался ведущий программы «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин. Его годовой доход составляет 4,3 млн рублей (здесь и далее — из сведений ФНС 2019 г. с информацией за прошлый период, но нет оснований полагать, что за один год суммы доходов пропагандистов могли существенно измениться). Тем не менее зарплата Норкина существенно превосходит доходы пенсионеров, которые и составляют основную часть аудитории госпропагандистов. Средняя пенсия в России – 14 163 рублей в месяц (или почти 170 тысяч в год). Таким образом, Норкин получает примерно как 25 пенсионеров. Напомним, НТВ входит в холдинг «Газпром Медиа», который контролируется государственным «Газпромбанком». Впрочем, Норкин получает деньги не только от НТВ, но и от издательского дома «Комсомольская правда».

Норкин — человек тяжелой судьбы. Ранее он работал на радио Коммерсантъ-FM (еще в тот момент, когда цензуры на радиостанции практически не было), и считался относительно либеральным ведущим, но затем взял валютную ипотеку, которую стало сложно выплачивать, после того, как Путин всех переиграл и рубль обесценился. По данным The Insider, после перехода на телевидение ипотеку он выплатил.

12. Дмитрий Киселев — 4,6 млн (27 пенсионеров).

Норкину можно посочувствовать: он выходит в эфир каждый будний день, а зарабатывает меньше, чем Дмитрий Киселев, ведущий всего лишь еженедельную программу «Вести недели». Годовой доход за появление Киселева раз в неделю с рассказами про радиоактивный пепел — 4,6 млн рублей.

Это плата Киселеву только за ведение программы на телеканале «Россия». Он также возглавляет государственное информагентство «Россия сегодня», где получает зарплату, размер которой скрывает от общественности. Ясно лишь, что она на порядок выше зарплаты на телевидении. По данным из открытых источников, когда Киселев работал на телеканале ICTV украинского олигарха Пинчука, его зарплата составляла $50 000 в месяц (250 пенсионеров), и маловероятно, что сейчас Киселев зарабатывает меньше.

11. Аскер-Заде — 6,5 млн (38 пенсионеров)

Официально даже больше Киселева на телеканале «Россия» получает ведущая программы «Действующие лица» Наиля Аскер-Заде — 6 млн 508 тысяч 202 рубля (38 пенсионеров). При этом дружеские беседы Аскер-Заде с топ-чиновниками и бизнесменами выходят на экраны нечасто, всего несколько раз в год. Зато она стала обладательницей премии ТЭФИ в номинации «Лучший интервьюер».

Как показало расследование ФБК, Аскер-Заде состоит в отношениях с главой госбанка ВТБ Андреем Костиным в связи с чем имеет другой канал получения средств налогоплательщиков (одна только яхта любовницы госбанкира оценивается в $62 млн, или 4,7 млрд рублей).

10. Андрей Добров — 7 млн (41 пенсионер)

Доход Андрея Доброва — 6 млн 973 тысячи в год. На РЕН-ТВ выходит его авторская передача «Добров в эфире», в одном из последних выпусков которой, к примеру, рассказывается о главе отдела расследований ФБК Марии Певчих как об агенте британской разведки.

РЕН-ТВ входит в «Национальную медиа группу» близкого к Путину банкира Юрия Ковальчука. Совет директоров холдинга возглавляет Алина Кабаева. Телеканал, помимо фейковых новостей Андрея Доброва, специализируется также на репортажах про инопланетян, плоскую землю и другие познавательные темы.

9. Роман Бабаян — 12,2 млн (72 пенсионера)

Доходы ведущего программы «Своя правда» на НТВ и депутата Мосгордумы Романа Бабаяна открыты: 12,2 млн рублей. Ему может позавидовать глава МИД Сергей Лавров со своими скромными восьмью миллионами.

7-8. Ольга Скабеева (12,8 млн) и Евгений Попов (12,9 млн) — 150 пенсионеров на двоих

Ольга Скабеева с «России 1», по данным The Insider, получает 12,8 млн рублей. Это даже выше официального заработка министра обороны Сергея Шойгу, он довольствуется 12,6 млн.

Муж Скабеевой и ее напарник по ток-шоу «60 минут» Евгений Попов имеет годовой доход в размере 12,9 млн. Доход, как и у жены, складывается из двух источников: выплат от телеканала «Россия», а также его головного холдинга ВГТРК, полностью принадлежащего государству.

Попов и Скабеева — среди лидеров рубрики «Антифейк» по объему распространяемой дезинформации.

6. Петр Толстой — 17,5 млн (104 пенсионера)

Примерно на уровне Скабеевой и Поповой зарабатывает Петр Толстой (17,5 млн), правда, значительная часть из этих средств — думская зарплата. Трудно представить себе, что сказал бы Лев Николаевич, узнай он, чем занимается его потомок. Трудно, но все-таки возможно, если внимательно ознакомиться с его публицистикой. Вот, например, что Толстой писал в своей знаменитой статье «Патриотизм и правительство»:

«Патриотизм и последствия его — войны дают огромный доход газетчикам и выгоды большинству торгующих. Всякий писатель, учитель, профессор тем более обеспечивает свое положение, чем более будет проповедывать патриотизм. Всякий император, король тем более приобретает славы, чем более он предан патриотизму. В руках правящих классов войско, деньги, школа, религия, пресса. В школах они разжигают в детях патриотизм историями, описывая свой народ лучшим из всех народов и всегда правым; во взрослых разжигают это же чувство зрелищами, торжествами, памятниками, патриотической лживой прессой; главное же, разжигают патриотизм тем, что, совершая всякого рода несправедливости и жестокости против других народов, возбуждают в них вражду к своему народу, и потом этой то враждой пользуются для возбуждения вражды и в своем

Опомнитесь, люди, и, ради всего блага и телесного, и духовного и такого же блага ваших братьев и сестер, остановитесь, одумайтесь, подумайте о том, что вы делаете! и поймите, что враги ваши не буры, не англичане, не французы, не немцы, не чехи, не финляндцы, не русские, а враги ваши, одни враги — вы сами, поддерживающие своим патриотизмом угнетающие вас и делающие ваши несчастия правительства».

5. Алексей Пушков — 18,2 млн (107 пенсионеров)

Некогда Алексей Пушков, чье лицо всегда имеет такое выражение, будто он только что съел что-то из ведра Шейнина, был целым председателем комитета Госдумы по международным делам, что извиняло его пристрастие комментировать для СМИ абсолютно все мировые события. После этого Пушков был отправлен на почетную пенсию в Совет Федерации, но привычку давать по любому поводу комментарии не оставил. До сих пор не очень понятно, как это устроено, но государственные СМИ и агентства продолжают брать у него комментарии и публиковать новости, которые неизменно начинаются со слов «Алексей Пушков высмеял».

4. Владимир Соловьев — 52,6 млн (310 пенсионеров)

Пик популярности Владимир Соловьева уже позади, телерейтинги падают, а внимание к своему шоу на YouTube ему удается привлекать только разбивая стаканы в приступах ненависти к своим звукорежиссерам или комично показывая приемы карате (Соловьев считает себя обладателем черного пояса, что очень веселит настоящих каратистов). Однако с доходами шоумена по-прежнему все в порядке. Только официальный годовой доход самого активного пропагандиста, по данным The Insider, составляет 52,6 млн рублей (310 пенсионеров). Сюда включены поступления от «Радио России», телеканала «Россия» и личной фирмы Соловьева «СВ Консалтинг» (через которую он по непонятным причинам получает сотни миллионов от государственного Сбербанка) .

2–3. Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян — 36+60+60 млн (214+357+357 пенсионеров)

О скрытых доходах большой любительницы животных Маргариты Симоньян и ее супруга, короля закадрового смеха Тиграна Кеосаяна стало известно после публикации расследования ФБК, согласно расчётам которого за последние три года пара заработала 720 млн рублей, то есть по 120 млн в год на человека, но если считать только деньги, напрямую полученные от НТВ, получится вдвое меньше.

По данным The Insider, официальная зарплата Симоньян в МИА «Россия сегодня» составляет 20,4 млн рублей, в АНО «ТВ-Новости» (юрлицо RT) – 16 млн в год. В общей сложности, ее зарплата (без схем с производством «Международной пилорамы») – 36,4 млн рублей.

Маргарита Симоньян уже много лет является неоспоримой королевой дезинформации — никто с такой частотой не попадает в нашу рубрику «Антифейк».

1. Артем Шейнин — 100 млн (587 пенсионеров)

Неожиданно самый большой доход оказался у ведущего шоу «Время покажет» Артема Шейнина. От АО «Первый Канал» за год он получил 99 млн 738 тысяч 542 рубля. Шейнин выделяется на фоне других пропагандистов образом «гопника-хулигана», обладающего ограниченным и весьма специфичным словарным запасом, особо агрессивными интонациями и шутками, рассчитанными на уровень умственно отсталых подростков. Многим зрителям Шейнин известен как человек, который бегал по студии с ведром с фекалиями.

The Insider не удалось выяснить, почему работа Шейнина оплачивается существенно выше его коллег. Нельзя исключать, что ему приходится из собственного кармана обеспечивать участие в записи программ людей, изображающих экспертов и иностранцев, но, во-первых, подсадные иностранцы получают совсем небольшие суммы, во-вторых, они выступают не только в шейнинских программах. Возможно, его образ просто востребован на телеканалах сейчас больше других.

Шейнин не отвечал на телефонные звонки, сообщения The Insider в Telegram и WhatsApp с просьбой обосновать свой заработок он прочитал, но проигнорировал. Евгений Попов отказался отвечать на вопрос, считает ли он оправданным высокие доходы ведущих государственных телеканалов, вместо этого изъявив желание поговорить о более близкой для него теме — помоечных червях. Его супруга Ольга Скабеева также не прокомментировала данные The Insider. Андрей Норкин пояснил, что не имеет права комментировать подобные темы из-за требований трудового контракта.

Сергей Ежов