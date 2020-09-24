Скандалы: Американские скелеты в шкафу Елены Батуриной

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24.09.2020, 15:55, Разное

В Сенате США рассказали о финансовых связях сына Джо Байдена с экс-первой леди Москвы

Комитет Сената США по внутренней безопасности опубликовал доклад, посвященный бизнес-интересам Хантера Байдена, сына кандидата на пост президента от демократов Джо Байдена. В докладе указано, что финансовые связи с компанией Байдена-младшего имела богатейшая россиянка Елена Батурина. Богатейшая женщина России, вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина переводила деньги компании Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена. Об этом говорится в докладе, представленном 23 сентября председателем комитета Сената США по внутренней безопасности и делам правительства республиканцем Роном Джонсоном.

В документе, в частности, говорится, что в феврале 2014 года Батурина перевела $3,5 млн в рамках «консалтингового соглашения» с Rosemont Seneca Thornton LLC, сооснователем которой является Хантер Байден. Затем, в период с мая по декабрь 2015 года, Батурина совершила еще 11 транзакций на сумму $391968,21 на счет, связанный с американской компанией BAK USA, которая производила планшетные компьютеры при поддержке неизвестных китайских инвесторов, при этом 9 транзакций на сумму $241 797,14 прошли через счет Rosemont Seneca Thornton прежде чем поступить на счет BAK USA, говорится в документе. В мае 2019 года BAK USA объявила о банкротстве, заявленный убыток составил $39 млн.

Джо Байден с сыном

Rosemont Seneca Thornton  была зарегистрирована Хантером Байденом в мае 2013 года в штате Делавэр. Компания появилась в результате слияния Rosemont Seneca, основанной в 2009 году Байденом, его деловым партнером Девоном Арчером и пасынком экс-госсекретаря США Джона Керри Кристофером Хайнцом, с компанией Thornton LLC.

Forbes направил запрос представителю Елены Батуриной.

87-страничный отчет появился после многомесячного расследования, в ходе которого члены комитетов по внутренней безопасности и финансам изучили большой объем документов, относящихся к администрации экс-президента Барака Обамы и опросили восемь свидетелей, часть из которых являются нынешними или бывшими официальными лицами США. В докладе говорится, что «документы казначейства… говорят о возможной преступной деятельности, связанной со сделками Хантера Байдена, его семьи, и его партнеров с гражданами Украины, России, Казахстана и Китая». Эти документы, указывают авторы доклада, демонстрируют, что Байден получал «миллионы долларов из иностранных источников благодаря деловым связям, которые он построил, пока его отец был вице-президентом США и после этого». Представитель предвыборного штаба Байдена назвал доклад «атакой, основанной на давно опровергнутой теории заговора».

Имя Хантера Байдена оказалось в центре скандала осенью прошлого года. Тогда газета The Wall Street Journal сообщила о том, что в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп попросил провести расследование в отношении Байдена-младшего, который пять лет, с 2014 по 2019 год, входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины, Burisma Holdings. После этого в отношении Трампа была инициирована процедура импичмента, однако Сенат в феврале 2020 года оправдал президента по всем обвинениям.

Анастасия Ляликова



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