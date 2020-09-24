Названы способы победить агрессию без вреда для здоровья

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24.09.2020, 15:53, Разное

Психолог Мария Макарова пояснила о способах победить агрессию без вреда для здоровья. Она представляет собой финальную стадию эмоции, которую нужно учиться контролировать.
Специалист назвала злость естественным проявлением, избегать ее не стоит. Стараясь подавить это качество, человек получает более жесткий ответ от психики. Чтобы победить агрессию, нужно проговорить эмоцию, важно разобраться, чем она была вызвана. Если человек пытается быстрее пройти этот этап, то сразу же переходит к злости.

Так называемая схема послания помогает в процессе коммуникации, она может быть универсальной. Вместо предъявления претензии раздраженный человек должен заявить, что испытывает дискомфорт в конкретный момент.

Люди также сталкиваются с агрессией со стороны окружающих. Чтобы правильно среагировать на негативную эмоцию, нужно несколько раз подумать, стоит ли вмешиваться в жизнь других. Возможно, будет уместным предложить свою помощь.

Научиться справляться с эмоциями является важной задачей. Нужно понимать, что если они негативные, то ослабляется иммунитет, и, как следствие, развиваются опасные заболевания.



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