Ученые рассказали, как правильно спать для похудения

24.09.2020, 15:53, Разное

Ученые в ходе проведения исследования выяснили, как необходимо спать ночью, чтобы существовала возможность худеть. Они прогнозируют, что через пять лет ожирением станет страдать едва ли не каждый пятый житель планеты.

Лишние килограммы у людей станут появляться не только из-за неправильного питания, но и из-за отсутствия физической активности, а также постоянных недосыпов. Научные сотрудники из Южной Кореи начали проводить масштабное исследование три года назад. В рамках него они изучили привычки и истории болезни 17 тысяч человек. Результаты показали, что ожирение развивалось на фоне проблем со сном.

Изучением данной проблемы занимались и американские специалисты. Они провели опыт с участием добровольцев, которые пытались похудеть, причем спали испытуемые 5,5 и 8,5 часов в сутки. Лишние килограммы гораздо медленнее уходили у тех, кто отдыхал ночью меньше.

Некоторые считают, что за счет сна в выходные дни можно компенсировать его недостаток в будни. Эту гипотезу опровергли исследователи из Университета Южной Калифорнии. По их словам, правильное соотношение всех гормонов в организме способен обеспечить только непрерывный 8-часовой сон, пишет портал «РИА Новости».«РИА Новости»