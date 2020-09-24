Лариса Долина перед 65-летием экстремально похудела

24.09.2020, 15:53, Разное

Известная российская певица Лариса Долина перед 65-летним юбилеем экстремально похудела. Она по случаю дня рождения устроила вечеринку для друзей и родственников, к которой решила подготовиться основательно.

Долина сидела на специальной диете, сейчас же она чувствует себя на 30 лет моложе. День рождение артистка отпраздновала в одном из столичных ресторанов. Знаменитость пришли поздравить Александр Буйнов, Валерия, Алла Пугачева, Максим Галкин, Лолита Милявская.

Лариса Долина после пышного торжество с головой ушла в работу. Не забывает артистка и о светских мероприятиях, на которые ее всегда приглашают. Журналистам певица рассказала, что придерживается специального режима питания. На фуршете она позволила себе съесть сыр, фрукты, курицу и несколько кусочков рыбы. В рационе знаменитости отсутствует вредная пища. О тонкостях новой диеты Долина распространяться не стала, а только отметила, что не испытывает чувство голода.