Власти Берлина пригрозили русскоязычной диаспоре депортацией за нежелание учить арабский

24.09.2020, 15:50, Разное

Мэрия Берлина пригрозила русскоязычному населению немецкой столицы «чрезвычайными мерами вплоть до депортации в Россию», если община не прекратит бойкотировать изучение арабского языка.

По словам вице-мэра Берлина по делам культуры и религии Джамиля аль-Басами, русскоязычное население «ведет себя вызывающе» – отказывается изучать даже простейшие слова; не отвечает, когда к нему обращаются представители шариатской полиции на арабском; игнорирует уроки арабского языка в школах для детей и бесплатные курсы для взрослых, введенные властями ещё в 2018 году.

– Мы дали русским приют, мы согласились, чтобы они жили в нашей стране Германии», – сказал аль-Басами. — «Они не имеют права игнорировать заведённые у нас порядки и правила, мы не потерпим неуважения. Иначе они могут ехать обратно в Россию. Мы готовы на чрезвычайные меры вплоть до депортации, если это неуважение не прекратится. Наша полиция готова выполнить эту функцию.