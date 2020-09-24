Кремль подтвердил сроки проведения госсовета по нацпроектам

24.09.2020, 15:48, Новости дня

Госсовет по корректировке национальных проектов пройдет на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Планируется на следующую неделю», – сказал представитель Кремля РИА «Новости».

Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что мероприятие запланировано на 30 сентября.

«Планируется, что 30 сентября будет госсовет с участие глав регионов… и там будут, в том числе, решения по корректировкам, объемам каких-то мероприятий, и там будет рассматриваться, или это государственная программа, или это проект национальный», – сообщил Мурашко.

Ранее в четверг президент Владимир Путин сообщал, что намерен с главами регионов обсудить на заседании президиума госсовета планы по реализации национальных проектов.

В единый день голосования 13 сентября в РФ прошли выборы глав 18 регионов: Краснодарского и Пермского краев, Чувашии, Камчатки, Коми, Севастополя, а также Ростовской, Иркутской, Пермской, Ленинградской, Архангельской, Калужской, Пензенской, Тамбовской, Брянской, Смоленской, Костромской и Еврейской автономной областей. Руководителей еще двух субъектов – НАО и ХМАО – выбрали региональные парламенты.