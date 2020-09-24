 

Россия и Белоруссия могут стать конфедерацией, другого выхода у Лукашенко нет – эксперт

24.09.2020, 15:43, Разное

Евросоюз не признал итоги выборов 9 августа и победу Александра Лукашенко. Теперь Брюссель будет усиливать экономическое давление на Белоруссию, уверен Рар.

Демарш Евросоюза дает России шансы решить вопрос интеграции с республикой. По его мнению, Союзное государство может превратиться в конфедерацию. Такой формат предполагает сохранение большей части суверенитета стран-членов, но они должны проводить общую внешнюю, оборонную и финансо-экономическую политику.

Рар считает, что для России сложилась благоприятная ситуация. Через пару месяцев лавировать между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном у Лукашенко возможности не будет.

Белорусского лидера на Западе и раньше считали “последним диктатором Европы”, но теперь он окончательно стал нерукопожатным, указывает эксперт. “Путин может теперь мягко принудить Лукашенко к дальнейшим уступкам”, – приводит мнение политолога сайт телеканала “Царьград”.

Рар предсказал дальнейшие действия белорусского лидера. По мнению эксперта, Лукашенко будет пытаться наладить отношения с российским руководством. Другого выхода у него нет, констатировал аналитик.

Впереди – признание Белоруссией воссоединения Крыма с Россией и независимости Абхазии и Южной Осетии, полагает эксперт. Тем не менее он по-прежнему не исключил повторения в республике украинских событий.

Напомним, что 23 сентября в Минске прошла инаугурация Александра Лукашенко на шестой президентский срок. Церемония прошла в обстановке секретности: заранее о ней не сообщалось, а перед началом мероприятия силовики оцепили центр столицы и подходы к дворцу Независимости.



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