 

Лукашенко давно перешел запретную черту – политолог

24.09.2020, 15:43, Разное

Церемония прошла в среду утром во Дворце независимости в Минске. На мероприятие пригласили несколько сотен человек. При этом некоторые гости признались журналистам, что до последнего не знали, в честь чего их собрали в здании на проспекте Победителей.

Инаугурация Александра Лукашенко вызвала негативную реакцию общества.
В Сети распространилось множество шуток и мемов о мероприятии, а эксперты уже прозвали его “воровской сходкой”, а президента – “вором в законе”.

Эксперт заявил, что Лукашенко незаконно захватил власть. На самом деле он уже много лет является нелегальным президентом. Все началось с ноябрьского референдума 1996 года, когда политик принял поправки в Конституцию и таким образом совершил государственный переворот.

Сейчас уже всем белорусам понятно, что власть в стране незаконно удерживает несколько лиц, которые как раз и приняли участие в инаугурации. Эти люди опираются на силовиков, которые жестко расправляются с оппозиционерами, продолжил Петухов.

Александр Лукашенко давно
перешел запретную черту. Теперь все его попытки выйти на диалог с народом или провести реформу Конституции, народ примет в штыки. Белорусы будут настаивать на его отставке и проведении новых выборов президента, заключил эксерт.



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