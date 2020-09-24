Таинственный артефакт – «хрустальный космонавт»

24.09.2020, 15:36, Разное

В музее Уолтерса, США хранится удивительный артефакт, который противоречит официальной истории сразу же по нескольким факторам.

Фигурку из горного хрусталя, которая получила название «Хрустальный космонавт» нашли в США. Где именно и когда он был найдет неизвестно. Возраст фигурки оценили в 3-4 тысячи лет и это минимум, но, возможно, она намного старше. Но самое поразительное то, что фигурка очень сильно напоминает космонавта в шлеме, хоть и без основного снаряжения.

И, наконец, последнее — это обработка горного хрусталя. Известно, что для получения хрусталя необходимо разогреть полуфабрикат, так называемую шихту, до температуры в 1500°С! Для этого нужно обладать определенными технологиями, в которых современная официальная история отказывает столь отдаленным от нас временам.

Это не единственный, так называемый, космонавт, обнаруженный в мире. Археологи уже находили немало артефактов, которые не вписываются в историю.

Это и фигурки космонавтов из Эквадоры, и космонавт на одном из древних соборов Испании, кроме этого в древних рисунках также присутствуют фигуры, похожие на космонавтов.

Могли ли тысячи лет назад люди сталкиваться с теми, кто носил скафандры? На этот вопрос, к сожалению, ответа нет, но подобных находок не так уж и мало.