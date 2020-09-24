Мнение: Зачем Батурина переводила миллионы долларов Байдену?

24.09.2020, 15:30, Разное

Пишут, что Хантер Байден, сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, в течение нескольких лет получал деньги от Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

В докладе американских сенаторов-республиканцев Рона Джонсона и Чака Грассли утверждается, что, к примеру, в ноябре 2014 года Батурина перевела 3,5 миллиона долларов компании Rosemont Seneca Thornton LLC, где Хантер Байден является соучредителем.

Папа Хантера с 2009 по 2017 год трудился вице-президентом США. И, возможно, мог посодействовать Батуриной в решении каких-то вопросов, свзяанных с бизнес-интересами Батуриной в США. Хотя, думаю, нельзя исключать, что Батурина хотела задружиться с сыном и отцом Байденами, чтобы сохранить сови российские активы.

Очевидно, что после того, как осенью 2010 года Юрий Лужков был освобожден от должности мэра Москвы, над бизнесом, оформленным на Батурину, повисла угроза «раскулачивания». И Батурина вместе с Лужковым вполне могли решить, что если у них будет такой влиятельный «друг», как Джо Байден, им будет проще сохранить свои российские активы…

А возможно, что Батуриной кто-то прямо подсказал, что надо как-то «подцепить» Джо Байдена, чтобы в последующем попробовать завербовать его и убедить работать в интересах России…

Какие еще возможны версии?

На снимке: отец и сын Байдены. Фотография отсюда