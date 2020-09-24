Загадочная Земля Санникова

24.09.2020, 19:06, Разное

Этот тропический остров в Северном Ледовитом океане в начале XIX века описал русский купец и исследователь Новосибирских островов Яков Санников, который отличался проницательным умом, огромной энергией и большой честностью. Так что заподозрить этого человека в каких-то фантазиях и фейках, как говорят сейчас, просто невозможно. По мнению опытного полярного путешественника, который до этого открыл острова Столбовой и Фалдеевский, обетованный край среди льдов располагался севернее острова Котельного.

Правда, сам Яков Санников этот тропический остров видел издалека – в подзорную трубу с Новосибирских островов. Однако в подтверждение его слов обычно приводят сохранившиеся сведения, что в то время по весне на север от материка летели птицы, а по осени они возвращались обратно с потомством, то есть получается, что пернатые где-то гнездились, выводили, а потом вскармливали птенцов…

А потому отыскать легендарную Землю Санникова пытались многие путешественники, например, Эдуард Толль, Фритьоф Нансен, советский академик и писатель Владимир Обручев, который и увековечил легенды о ней в своем одноименном фантастическом романе, по которому потом был снят замечательный фильм, где тропический остров Санникова представляла фантастическая Долина гейзеров Камчатки.

Кстати, по просьбе Обручева в 1937 году советский ледокол «Садко» практически обогнул остров Котельный, но загадочную землю так и не обнаружил. Чуть позже сюда были посланы самолеты советской арктической авиации. Результат – тот же самый, после чего официально было признано, что Земля Санникова не существует.

Земля Санникова вполне могла быть

Тогда что же видел якутский купец Яков? В свое время ученые сделали предположение, что теоретически тропический оазис среди льдов возникнуть мог, если он на тот момент был окружен льдами, в котловине которых установился уникальный микроклимат, плюс к тому гейзеры – и вот вам Земля Санникова налицо. Однако, как и в романе Обручева, что-то нарушилось в том хрупком мире – и тропический остров постепенно или даже мгновенно исчез.

Сегодня независимые исследователи идут куда дальше в своих предположениях насчет Земли Санникова, поскольку последние открытия позволяют говорить, например, о параллельных мирах, один из которых мог видеть полярный путешественник в начале XIX века. Или наоборот, фантастический остров существовал на самом деле (ведь летели же куда-то птицы), а затем «провалился» в параллельный мир: таких примеров, когда пропадали деревни, острова и озера, немало. А раз так, то и Земля Санникова вполне может где-то существовать до сих пор. И возможно, что найдутся еще счастливчики, которые побывают на этом мифическим острове и даже вернутся обратно, тем самым доказав, что Якову Санникову тот тропический рай среди льдов не привиделся. Впрочем, в правдивость утверждения русского купца и путешественника никто никогда не сомневался…