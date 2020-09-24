Россиян предупредили о магнитных бурях

24.09.2020, 15:27, Новости дня

26 и 27 сентября ожидаются магнитные бури, причем пик активности придется на воскресенье, сообщили в центре погоды «Фобос».

Метеорологи рассказали, что «в предстоящие выходные возможны новые магнитные бури», передает агентство «Москва».

«В первый выходной день магнитосфера Земли станет слабо возмущенной, а пик активности придется на воскресенье, когда в отдельные часы возможно формирование слабых, уровня G1, магнитных бурь», – отмечается в сообщении.

При этом длительными они не будут: в понедельник геомагнитное поле начнет постепенно успокаиваться, а к середине недели в околоземном космическом пространстве воцарится полный штиль.

Отмечается, что магнитные бури могут стать причинами помех в радиосвязи, вызвать сбои в работе спутниковых, энергетических систем, а также перебои в работе космических аппаратов. Также не исключено появление полярного сияния.

В периоды повышенной солнечной активности метеозависимым людям необходимо избегать стрессовых ситуаций, и, по возможности, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Ранее российский ученый оценил опасность магнитных бурь.