 

В Москве впервые с конца июня выявили более тысячи случаев заражения коронавирусом

24.09.2020, 15:23, Разное

Обнародованы свежие данные об эпидемиологической обстановке в российской столице. Эксперты сообщают, что в Москве впервые за несколько месяцев выявлено более тысячи зараженных COVID-19.

Врачи в очередной раз напомнили о необходимости соблюдать социальную дистанцию, избегать появление в публичных местах без острой необходимости, а также использовать средства индивидуальной защиты. Не исключено, что гражданам предстоит перенести вторую волну коронавируса в России.



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