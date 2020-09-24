 

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

24.09.2020, 15:23, Разное

Заместитель министра труда России Андрей Пудов сообщил, что в ведомстве предложили повысить прожиточный минимум на величину индекса потребительских цен на 2021 год. Таким образом, рост составит около 400 рублей.

Пудов отметил, что в 2020 году прогнозный размер прожиточного минимума составит 11 241 рубль, а индекс потребительских цен составляет 3,7%. Таким образом, прожиточный минимум может быть повышен на 412 рублей, сообщает RT.



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