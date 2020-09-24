Мнение: Отказ

24.09.2020, 15:20, Разное

США отказались признавать Лукашенко законным и легитимным президентом Белоруссии. До США этот отказ последовал и от европейских стран. К ним, кстати, после некоторой паузы присоединилась и Украина.

По сути, полная аналогия с Венесуэлой. Нечестные выборы, массовые непрекращающиеся протесты, "запасной" и "временный" президент, тайная инаугурация и раздел мира на признающих и не признающих законным руководством узурпаторов. Социальная обстановка в Белоруссии получше, но насколько долго это продлится, сказать сложно.

И в Венесуэле, и в Белоруссии экономические модели оказались несостоятельными. Видимая "стабильность" Лукашенко к экономическим успехам давно не имеет никакого отношения – разрывы и дефициты восполнялись притоком ресурсов извне, которые экономика не зарабатывала, а просто брала в долг либо обменивала на какие-то политические договоренности.

Венесуэльская модель оказалась в ауте по тем же причинам, дополнительно усугубляемым откровенной алчностью правящей касты. Чависты – банальные наркобароны, однако соседняя Колумбия, которая, в сущности, тоже наркореспублика, демонстрирует совершенно иные экономические показатели, так как национальная наркомафия вкладывает свои доходы непосредственно в свою страну. (Доля высокотехнологичного экспорта Колумбии с высокой интенсивностью НИОКР составляет 7% от всего экспорта, а два года назад доходила и до 10% – очень достойный показатель, кстати говоря, который говорит о многом. Россию даже сравнивать здесь неприлично с ее одичалым руководством)

Пабло Эскобар строил наркосоциализм, картель Кали – наркокапитализм, но их ключевое отличие от венесуэльских коллег в том, что они свои доходы оставляли на родине и вкладывали в нее. Чависты же растранжиривали нефтедоллары на распространение своей версии социализма по всей Латинской Америке. А когда осознали, что их социализм никому неинтересен, стали их попросту присваивать. В сущности, в Венесуэле и модели экономики толком-то нет, ломаться нечему.

В любом случае и перед Венесуэлой, и перед Белоруссией в полный рост стоит вопрос глубокой модерниации, смены экономической модели, политического режима – и всё это неизбежно ставит вопрос о демонтаже обанкротившихся сегодняшних режимов. Они не хорошие и не плохие – они умерли и существуют как зомби. Оживлять их бессмысленно. И чем дольше они будут существовать в таком виде, тем с более тяжелыми последствиями столкнутся их народы.