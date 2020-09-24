На Алтае археологи нашли зубы неандертальцев

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24.09.2020, 15:17, Разное

На Алтае в Чагырской пещере археологи обнаружили зубы неандертальцев, которые свидетельствуют о том, что они жили на юге Сибири. Сведения об этом появились на сайте РНФ, который поддерживал данное исследование российских ученых.
Археологи нашли в пещере костяные орудия труда, а также пару зубов, по которым можно установить генетические корни неандертальцев и понять, чем они питались. По словам процессора Ксении Колобовой, два сезона до этого им не удавалось обнаружить никаких останков, поэтому эта новость настоящее событие в научном мире. Речь идет о двух зубах резце и моляре, которым пережевывается пища. При этом передний зуб у неандертальцев был недоразвитый. Ученые это связывают с особенностями рациона, так как им приходилось есть грубую пищу.

После проведения изотопного и генетического анализа археологи смогут определить возможное родство жителей Чагырской пещеры. У исследователей есть останки как взрослых, так и детей, найденные на месте проведения раскопок. Поэтому вполне возможно, что будут установлены даже родственные связи.

В пещере, которая является уникальным памятником эпохи палеолита, исследователи обнаружили специальные ретушеры, которые применялись для заточки ножей. Эти острые орудия неандертальцы использовали во время охоты на бизонов. Особенностью ножей было то, что у них могло быть от двух до четырех лезвий.



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