 

Здоровые люди могут иметь симптомы коронавируса

24.09.2020, 15:17, Разное

Здоровые люди, имеющие выраженный тревожный фон, могут испытывать симптомы коронавируса. Такого мнения придерживается невролог Ринат Богданов. Речь идет о повышенной температуре тела, кашле, нехватке воздуха.
Люди с повышенным уровнем тревоги обладают внушаемостью. Они начинают «примерять» на себя общеизвестные симптомы COVID-19, а со временем у них появляются признаки коронавирусной инфекции. С психическими проявлениями такого рода необходимо бороться, поскольку длительный стресс чреват развитием проблем с эндокринной системой, не исключен диабет, язвенная болезнь и ослабление иммунитета в целом.

Если человек на постоянной основе испытывает тревогу, необходимо попытаться наладить режим дня и оградить себя от отрицательной информации. В распорядке должна присутствовать физическая активность, питаться нужно сбалансировано, важно не забывать о сне. Эффективность ночного отдыха увеличится, если человек станет ложиться в десять часов вечера. Все это в комплексе существенно повысит стрессоустойчивость, пишет портал «РИА Новости».



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