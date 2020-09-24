Онколог назвал причины развития рака головы и шеи

24.09.2020, 15:17, Разное

Врач Али Мудунов в рамках интервью пояснил о причинах развития рака головы и шеи. Этот вид онкологии занимает шестое место в мире по распространенности.

Самым частым проявлением считается поражение области рта. В мире называются разные причины развития данной патологии, но основными являются курение и злоупотребление спиртными напитками.

Что касается РФ, то страна занимает промежуточное положение в ситуации с ростом пациентов с такими заболеваниями. В государствах Юго-Восточной Азии рак головы и шеи появляется у жителей из-за курения и жевания бетеля. При этом соответствующие привычки переходят из Европы. В России, в свою очередь, фиксируется смешанная динамика.

Развитие онкологии происходит из клеток плоского эпителия, который выстилает полость рта, носа, гортань и глотку. Если на слизистой присутствуют воспаленные язвы или же подозрительно окрашенные участки, наблюдается кровотечение или же изменение голоса, то лучшее обратиться к профильному специалисту.

Статистика показывает, что в 60% случаев проблему можно успешно вылечить. Шансы на избавление от рака существенно увеличиваются, если он диагностируется на ранней стадии.