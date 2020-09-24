Ученые установили зависимость долголетия от генов

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24.09.2020, 14:53, Разное

Ученые из Бостонского университета рассказали о возможности предсказать с 80% точностью длительность жизни человека. Для этого они использовали метод генетического скрининга.
Специалисты изучали геномы людей в возрасте 100 и более лет чтобы установить влияние генов на продолжительность жизни человека. Они предполагают, полученные результаты исследования помогут в будущем предотвратить возрастные заболевания или отстрочить их развитие. Ученые выбрали 33 вариации генов, которые чаще всего встречаются у долго живущих людей. Используя компьютерную модель, эксперты соединили их и обнаружили 150 вариантов, дающих правдивые прогнозы. Эта модель в 77% случаев точно «угадывает» долгожителя, однако значительная продолжительность жизни остальных 23% может обусловливаться неучтенными генетическими факторами, а также влиянием окружающей среды.

Ученые подчеркивают, исследование нужно повторить на новой выборке, так как анализировались различные популяции, а также изучить разные этнические группы, поскольку результаты получены лишь для европейцев.



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