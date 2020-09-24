Тысячелетняя посуда рассказала о том, как питались древние люди

24.09.2020, 14:53, Разное

Согласно данным журнала Smithsonian, тысячелетняя посуда, которую использовали древние люди, смогла рассказать об рационе их питания. Археологи провели эксперимент, который позволил установить ингредиенты для блюд и сделать выводы о том, как строились социально-экономические отношения древних племен.

Ученые решили приготовить еду в глиняной посуде, а позже сопоставили их с найденными фрагментами тысячелетней посуды. На ней часто сохранялись остатки пищи, а именно, жиры, крупы и масла. С помощью проведения химического анализа кусков, которые прилипали к поверхности горшков, археологи могут установить, какое блюдо готовилось в последний раз. Например, остатки керамики, которую обнаружили в Сибири, показали, что представители одной древней общины питались рыбой, а другие животными.

Кроме этого, исследователи сделали выводы и о методах чистки древней посуды. Оказалось, что по завершению процесса приготовления блюд глиняные горшки мыли водой и вытирали ветками. Именно поэтому на посуде остались остатки пищи, которые помогли археологам в проведении исследования.