Айза Долматова удивила поклонников отсутствием груди

24.09.2020, 14:53, Разное

Известная ведущая и блогер Айза Долматова удивила поклонников новым фото, где буквально отсутствует грудь. Сейчас бывшая жена рэпера Гуфа находится с детьми на Мальдивах. Она делится с фанатами подробностями того, как проходит ее долгожданный отпуск.

В профиле Долматовой появилось фото в купальнике крупным планом. Поклонники не обратили никакого внимания на бикини, а сразу же поинтересовались, что произошло с грудью знаменитости. Сама же Айза Долматова заявила, что солнце делает ее красивее. В связи с этим она решила показать загорелое тело крупным планом. Образ блогера дополнили различные украшения, присутствующие на шее.

Среди комментаторов, которые обвиняли Айзу Долматову в отсутствии груди, нашлись и те, кто заявил, что с маленьким бюстом знаменитость смотрится еще более утонченно. Они призвали ведущую не делать пластическую операцию данной зоны.

Напомним, что на Мальдивские острова Долматова отправилась вместе со своими сыновьями, а также помощницей. Многие поинтересовались, почему в отпуск не полетел новый возлюбленный блогера Олег Майами. Отвечая на вопросы подписчиков, Айза Долматова заявила, что позже поедет отдыхать с ним вдвоем.