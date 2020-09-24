 

Политолог объяснил, почему Лукашенко засекретил свою инаугурацию

24.09.2020, 14:43, Разное

Эксперт считает, что у белорусского лидера были причины для опасений. Он напомнил, что до этого оппозиционные телеграм-каналы призывали людей к акциям протеста, когда те узнают о дате инаугурации президента. Особенно усердствует канал Nexta, который публикует инструкции и указания для протестующих.

Политолог отметил, что сама оппозиция не исключала кровавых столкновений в день инаугурации. Могут быть сотни и тысячи жертв, напомнил эксперт о заявлениях координацинного совета. Это еще один аргумент в пользу секретности мероприятия.

По словам Корнилова, оппозиция фактически анонсировала кровопролитие в день инаугурации Лукашенко. Таким образом, у белорусского лидеры были все причины для опасений

“На это он теперь может ссылаться: мы сорвали план массового кровопролития, публично анонсированного Координационным советом прямо в стенах Европарламента”, – сказал аналитик в эфире ток-шоу Владимира Соловьева на телеканале “Россия-1”.

Инаугурация Александра Лукашенко состоялась во Дворце Независимости в инске 23 сентября. На церемонию были приглашены несколько сотен человек. Представителей иностранных государств, в том числе российского посла, на мероприятии не было.

После этого в Минске и других городах начались стихийные акции протеста. В столице митинги оппозиции завершились ближе к полуночи. Силовики использовали для разгона протестующих спецсредства, в том числе водометы.

В правоохранительных органах сообщили, что на протестах в Минске было задержано несколько десятков человек. Правозащитный центр “Весна” сообщил о 200 задержанных. Очередная акция оппозиции по традиции пройдет в воскресенье.



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