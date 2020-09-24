Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены

24.09.2020, 14:43, Разное

Кержаков не мог покинуть Россию около года из-за того, что в какой-то момент размер долга перед Марие и дочерью Дарьи превысил 15 миллионов рублей. Футболист же хотел, чтобы суд снизил эту сумму. В таком случае размер ежемесячного платежа становится меньше.

На днях Приморский суд отменил запрет на выезд. На сегодняшний день Александру осталось выплатить около девяти миллионов, пять из которых – неустойка. Также в случае Кержакова действует рассрочка.

Адвокат Марии Светлана Поняева объяснила журналистам, что спортсмен по-прежнему не гасит долг добровольно. Средства высчитываются из его заработной платы. Пока длился судебный процесс, удалось погасить часть задолженности.

Стоит отметить, что с недавних пор Кержаков является тренером томского футбольного клуба “Томь”, а значит – размер алиментов снова изменится.

Несмотря на финансовый спор, Александр хорошо общается с дочерью Дарьей. Правда, он редко видится с наследницей. Не часто видит Кержанова и другой его сын – трехлетний Артемий, мамой которого является бывшая возлюбленная футболиста Милана Тюльманова.