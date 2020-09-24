Путин высказался о возвращении ограничений по коронавирусу в России: Очень не хотелось бы

24.09.2020, 14:23, Разное

Президент обратил внимание, что эпидемиологическая обстановка в некоторых государствах ухудшилась. Ситуацию с распространением вируса в России пока удается держать под контролем. Во многом это связано с тем, что власти смогли вовремя принять необходимые меры.

Путин предупредил, что обстановка в стране может резко измениться, если люди перестанут соблюдать меры предосторожности. В таком случае глава государства не исключает, что придется вернуться к ограничительным мерам, которые вводили еще весной. “Очень бы не хотелось”, – добавил президент.

За минувшие сутки в России выявили 6 595 зараженных коронавирусной инфекцией. Большинство случаев в Москве – 1 050. Отметим, что такой высокий показатель зафиксировали в столице впервые за три месяца. Тем не менее говорить о второй волне COVID-19 пока рано.

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