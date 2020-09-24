«ДОМ-2»: Илья Яббаров разыскивает Настю Голд через четыре дня после свадьбы

24.09.2020, 14:17, Разное

В своем микроблоге Instagram в разделе сторис участник реалити-шоу Илья Яббаров написал, что он разыскивает супругу Настю Голд. Пара, которая принимает участие в телепроекте «ДОМ-2», поженилась четыре дня назад.

Спустя такое короткое время появились сведения о том, что новоиспеченная жена «сбежала» от своего мужа. Илья Яббаров даже пообещал вознаграждение тому, кто поможет ему в поисках супруги. Вскоре на связь вышла и сама невеста, которая успокоила поклонников и отметила, что с ей все в порядке. Настя Голд призвала фолловеров не искать ее и не сообщать координаты местонахождения супругу. По словам участницы «ДОМа-2», в жизни могут быть различные ситуации. Делиться с подписчиками своей личной жизнью она не намерена. Настя Голд подчеркнула, что она «сильная девочка» и справиться со всем.

Ранее Илья Яббаров был замешан в скандале, который касался его экс-возлюбленной Алены Рапунцель. Мать его ребенка заявила, что он не интересуется жизнью сына и не принимает участие в его воспитании. В результате, участник реалити-шоу нелестно отозвался о ней и обвинил в том, что Алена Рапунцель «меняла на мужчин на проекте каждый месяц». Вскоре она заявила об избиении Ильей Яббаровым. По словам Алены Рапунцель, он бил ее по лицу и животу, а его мать схватила девушку за волосы и обругала нецензурными словами.