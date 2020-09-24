 

«ДОМ-2»: Илья Яббаров разыскивает Настю Голд через четыре дня после свадьбы

24.09.2020, 14:17, Разное

В своем микроблоге Instagram в разделе сторис участник реалити-шоу Илья Яббаров написал, что он разыскивает супругу Настю Голд. Пара, которая принимает участие в телепроекте «ДОМ-2», поженилась четыре дня назад.
Спустя такое короткое время появились сведения о том, что новоиспеченная жена «сбежала» от своего мужа. Илья Яббаров даже пообещал вознаграждение тому, кто поможет ему в поисках супруги. Вскоре на связь вышла и сама невеста, которая успокоила поклонников и отметила, что с ей все в порядке. Настя Голд призвала фолловеров не искать ее и не сообщать координаты местонахождения супругу. По словам участницы «ДОМа-2», в жизни могут быть различные ситуации. Делиться с подписчиками своей личной жизнью она не намерена. Настя Голд подчеркнула, что она «сильная девочка» и справиться со всем.

Ранее Илья Яббаров был замешан в скандале, который касался его экс-возлюбленной Алены Рапунцель. Мать его ребенка заявила, что он не интересуется жизнью сына и не принимает участие в его воспитании. В результате, участник реалити-шоу нелестно отозвался о ней и обвинил в том, что Алена Рапунцель «меняла на мужчин на проекте каждый месяц». Вскоре она заявила об избиении Ильей Яббаровым. По словам Алены Рапунцель, он бил ее по лицу и животу, а его мать схватила девушку за волосы и обругала нецензурными словами.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Полуобнаженная актриса Анна Хилькевич восхитила длиной своих ног

19.08 / Звезда сериала “Содержанки” Александра Ребенок вышла в свет и показала фигуру после родов

29.06 / Мнение: Показательное сожжение ресторана, чёрные привилегии и Ксения Собчак против лутеров

28.06 / Рима Пенджиева из «Дома-2» продемонстрировала пикантный снимок в нижнем белье

26.06 / Курбан Омаров “приревновал” Ксению Бородину к местным жителям во время отдыха

05.08 / Мнение: Где туалет в музее, или Про то, из чего состоит работа журналиста, пишущего о выставках

15.09 / Burger King выпустит специальное предложение, посвященное расстрелу царской семьи

09.07 / «Неблагодарная Болгария» глазами российских СМИ

03.08 / Дочь Ларисы Гузеевой полностью разделась ради пикантного фото в ванной

06.07 / Эвелина Бледанс просит внуков у старшего сына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска