Ученые: Сидячий образ жизни увеличивает риск преждевременной смерти

24.09.2020, 14:17, Разное

Ученые из Лестерского университета в Великобритании обнаружили, сидячий образ жизни влечет за собой появление проблем со здоровьем. Риск преждевременной смерти возрастает при ежедневном сидении человеком более семи с половиной часов.

Специалисты изучили выводы десяти международных научных работ, и обнаружили увеличение продолжительности сидения после карантина. По данным ученых, у тех, кто сидит около 12 часов в день, в три раза возрастает вероятность смерти, нежели у проводящих в сидячем положении 7,5 часов. Во время сидения на плоских поверхностях практически не используются определенные группы мышц, из-за чего они атрофируются, а это провоцирует появление в раннем возрасте серьезных болезней и сокращение длительности жизни. Для избегания подобных последствий исследователи советуют ежедневно по 30-75 минут уделять физической активности и занятиям спортом, позволяющим исправить ущерб от сидячего образа жизни. Кроме того, необходимо делать перерывы, прогуливаясь по дому или офису, и разогревать мышцы с помощью простых упражнений.