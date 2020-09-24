 

Тарифы на железнодорожные перевозки должен устанавливать рынок, а не монополист – эксперт

24.09.2020, 14:15, Новости дня

Тарифы на железнодорожные перевозки должен устанавливать не государственный монополист “Укрзалізниця”, а рынок, заявил бывший народный депутат Владимир Гусак в комментарии “ГОРДОН”.

По его словам, вместо того, чтобы все время повышать тарифы, необходимо провести реформу “Укрзалізниці” и разделить различные направления бизнеса, в частности, пассажирские перевозки и грузовые. А также создать независимого регулятора (НКРТ), который будет отвечать за формирование тарифов в части, которая останется монополией.

“Речь идет о разделении “Укрзалізниці” на несколько вертикалей, на инфраструктурную часть, на часть грузовых перевозок – где можно создать даже несколько компаний, чтобы была настоящая конкуренция, а там есть пространство для конкуренции. И выделить пассажирские перевозки в отдельный бизнес-сегмент”, – рассказал Гусак.

Он также отметил, что в сегменте грузовых перевозок тарифы должны устанавливаться рынком, а не “Укрзалізницею”, как это происходит сейчас.

“Надо осуществить эти меры, эти преобразования. И после этого, после создания НКРТ – рассмотреть вопрос изменений каких-либо тарифов на инфраструктуру. До этого времени никакие изменения тарифов, ни так называемая унификация, ни повышение тарифов не имеют большого смысла и лишь отвлекают внимание от необходимости в конце концов осуществить долгожданную реформу “Укрзалізниці”, – отметил Гусак.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что “Укрзалізниця”, прежде чем повышать тарифы на перевозки через введение унифицированного тарифа, должна обсудить с бизнесом системную реформу отрасли, писал “Обозреватель”.

Государственная регуляторная служба Украины пришла к выводу, что предложенная Мининфраструктуры унификация тарифов за перевозку пустых вагонов является очередным повышением тарифов на железнодорожные перевозки, сообщал “Цензор.НЕТ”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / Микробы будут уничтожать нефтяные пятна в Белом море

23.09 / В Германии юбилейная сессия ООН вызвала разочарование

24.06 / Стало известно, когда Зеленский выйдет из самоизоляции

10.08 / Чехия открестилась от поставок Белоруссии светошумовых гранат

01.07 / Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США

13.08 / Гудков: Политтехнолога Шклярова в Беларуси содержат в пыточных условиях, посадили на пять часов голым в “стакан”

25.06 / Ивлеева объяснила хвастовство роскошью

26.06 / “Украл – садись”. Зеленский заявил, что уволит Балоня

23.09 / США указали Японии на нерациональность нового плана укрепления ПРО

24.06 / Штандарты десяти фронтов ВОВ пронесли на параде на Красной площади

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска