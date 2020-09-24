 

“Я не беру в партнеры какого-то секс-символа”. Гвоздева рассказала о ревности мужа

24.09.2020, 14:15, Новости дня

Экс-участница шоу “Танцы со звездами” на “1+1” хореограф Илона Гвоздева заявила, что супруг Иван Хомячук ревнует ее к партнерам по танцам. Об этом она рассказала в интервью ведущей Алине Харченкко для ее Youtube-канала Home Wings.

“Я не могу сказать, что муж любит мою профессию. Я ведь танцую с мужчинами, даю индивидуальные уроки. Понятно, любящему мужчине это не совсем будет приятно”,– призналась Гвоздева.

Она рассказала, что старается подбирать себе в партнеры мужчину, у которого есть семья и дети. 

“Я не беру себе в партнеры какого-то секс-символа нашей страны. Старюсь учитывать недовольство мужа и идти на такие компромиссы. Понятное дело, он доверяет, но, как любой нормальный мужчина, ревнует”, – сообщила Гвоздева.

ВИДЕОВидео: HOME WINGS / YouTube

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию (2015). В конце мая Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане. 

В конце июля Гвоздева обнародовала в сети запись УЗИ, сообщив, что у них будет сын, которого назовут Домиником. По словам танцовщицы, она ждет появления сына на свет 18 октября. 

В конце июля стало известно, что Гвоздева согласилась стать участницей шоу “Танцы со звездами” – она выступала на паркете в паре с ведущим Дмитрием Танковичем. 

Гвоздева и Танкович покинули проект после второго эфира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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