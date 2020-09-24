Волочкова рассказала о 15-летней дочери: У нее уже самостоятельная взрослая жизнь

24.09.2020, 14:15, Новости дня

44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 23 сентября поздравила свою дочь Ариадну с 15-летием. Пост она разместила в Instagram.

“Сегодня у меня праздник. День рождения любимой доченьки Ариадны. Как быстро летит время! Даже не верится, что родила я ее 15 лет назад. В момент родов мне в лицо светило ясное солнце. Тот день незабываем”, – заявила балерина.

Волочкова отметила, что поздравила дочь первой.

“В этой квартире в центре Москвы прошло ее детство. И у нас много теплых воспоминаний. Сейчас Ариадна учится в лицее, и у нее уже самостоятельная взрослая жизнь. Но для меня она всегда остается ребенком. Нашла памятные фото. Можете полистать”, – написала она.

В подборку балерина включила свежие и архивные снимки.

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Сегодня у меня праздник. * День рождения любимой доченьки Ариадны. * Как быстро летит время! Даже не верится, что родила я ее 15 лет назад.. * В момент родов мне в лицо светило ясное солнце. Тот день незабываем. С 15- тилетием я поздравила Аришу первой. В этой квартире в центре Москвы прошло ее детство. И у нас много тёплых воспоминаний. * Сейчас Ариадна учится в Лицее и у неё уже самостоятельная взрослая жизнь. Но для меня она всегда остаётся ребёнком. * Нашла памятные фото. * Можете полистать. * #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #цирк #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #деньрождения #доченька

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 23 Сен 2020 в 2:14 PDT

Ариадна Волочкова – единственная дочь балерины. Ее отец – бизнесмен Игорь Вдовин. Свадьбу с ним Анастасия Волочкова сыграла 7 июля 2007 года, в 2008 пара рассталась. Ариадна родилась до брака, в 2005 году.

В 2018 году Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но заявила в сентябре 2020 года, что он альфонс, а из брак был не действительным.