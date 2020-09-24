Похищение полковника ВСУ в Сумах было частью военных учений

24.09.2020, 14:15, Новости дня

Похищение главы городского военкомата Сум, полковника Вооруженных сил Украины Юрия Полоуса было частью военных учений. Об этом 24 сентября сообщает “РБК-Украина” со ссылкой на старшего инспектора отдела коммуникации главного управления Нацполиции в Сумской области Владимира Крупецкого.

Полиция проводила учения совместно с военнослужащими и Службой безопасности Украины.

“Была такая информация в СМИ. Поспешили, выдали, но ни у кого не спросили. Это плановые учения, совместные с военнослужащими, СБУ и с полицией. В рамках этих учений [было похищение]. А на самом деле похищения не было. Это все учения”, – сказал Крупецкий.

24 сентября о похищении неизвестными полковника Полоуса сообщили ряд СМИ.

По данным “Вестей”, в 2017–2018 годах Полоус участвовал в операции Объединенных сил как командир поискового отделения группы “Эвакуация 200” и занимался поиском, транспортировкой тел погибших военнослужащих.