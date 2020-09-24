 

Похищение полковника ВСУ в Сумах было частью военных учений

24.09.2020, 14:15, Новости дня

Похищение главы городского военкомата Сум, полковника Вооруженных сил Украины Юрия Полоуса было частью военных учений. Об этом 24 сентября сообщает “РБК-Украина” со ссылкой на старшего инспектора отдела коммуникации главного управления Нацполиции в Сумской области Владимира Крупецкого.

Полиция проводила учения совместно с военнослужащими и Службой безопасности Украины.

“Была такая информация в СМИ. Поспешили, выдали, но ни у кого не спросили. Это плановые учения, совместные с военнослужащими, СБУ и с полицией. В рамках этих учений [было похищение]. А на самом деле похищения не было. Это все учения”, – сказал Крупецкий.

24 сентября о похищении неизвестными полковника Полоуса сообщили ряд СМИ. 

По данным “Вестей”, в 2017–2018 годах Полоус участвовал в операции Объединенных сил как командир поискового отделения группы “Эвакуация 200” и занимался поиском, транспортировкой тел погибших военнослужащих.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Певице Глюкозе запретили въезд на Украину

19.08 / Садовый заявил, что будет участвовать в выборах мэра Львова

11.08 / В Минске сообщают о новых задержаниях. На сегодня назначены митинги по всей Беларуси

20.07 / France 24 – солидный штраф и даже тюрьма грозит нарушителям масочного режима во Франции

19.09 / Парламент Перу проголосовал против импичмента президента

20.08 / Пресс-секретарь Алексея Навального – Политик в реанимации после отравления

24.06 / Трамп предложил переименовать коронавирус в «кунг-флю»

27.07 / Мнучин: республиканский проект помощи в связи с COVID-19 будет представлен в понедельник

13.07 / Мнения: Хабаровское дело – привет из 90-х

23.09 / Microsoft подтвердила новую проблему в Windows 10

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска