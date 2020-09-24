Для профилактики коронавирусной инфекции надо больше спать – эксперт

24.09.2020, 14:05, Разное



1

минута

В любой стрессовой ситуации ложитесь спать

По мнению главврача Центров здорового сна (Health First Sleep Centers) доктора Пракаша Редди (Dr. Prakash Reddy), в условиях пандемии высыпаться так же важно, как носить маску, мыть руки и сохранять социальную дистанцию в общественных местах.

«Стресс приводит к изменениям на гормональном уровне, а также влияет на системы органов. Из-за недосыпа снижается защитная способность организма, ухудшается иммунитет, а этого вы меньше всего захотите в период распространения опасной вирусной инфекции», – отметил доктор Редди.

Если не спится?

Для тех, кого тревожные думы заставляют ворочаться с боку на бок часами, у доктора Редди есть план. В первую очередь, нужно сказать себе, что сон важнее волнений.

Далее следует придерживаться режима. Даже если вы сейчас работаете из дома, ставьте будильник на привычное для себя время, как и до пандемии.

Не стоит брать в кровать смартфон или планшет, воздействие синего света от экрана на глаза пагубно скажется на способности заснуть.

Перед сном следует избегать сильных эмоций и слишком глубокого погружения в соцсети.

Физические упражнения лучше перенести на первую половину дня.

Помните, что результаты могут появиться не сразу, организму необходимо привыкнуть, и проявляйте терпение.

Важно не сколько, а когда

По мнению врача-терапевта Ирины Ярцевой, осенью необходимо ложиться спать на несколько часов раньше, так, чтобы отход ко сну обязательно приходился на темное время суток. Идеальным временем, когда нужно отправляться на боковую, она называет девять-десять часов вечера. Это позволит встать в шесть-семь часов утра, чувствуя себя бодрым, здоровым, работоспособным, избежать раздражительности и нервозности.

«Люди ошибочно думают, что главное — спать не меньше восьми часов в сутки. Они начинают сдвигать момент засыпания к часу ночи, к трем часам, добирая потом до восьми часов. Это не так работает. Мы существа дневные, у нас гормональная система зависит от светового дня и от окружающих шумов. Мы считываем не только зрением, но и осязанием, обонянием, что сейчас день. Нам важно спать в темное время суток, а мы не спим и что-то делаем. Для нашего организма это стресс», – сказала Ярцева.