Apple пытается получить в РФ частоты для аналога Bluetooth

24.09.2020, 13:55, Новости дня

Не исключено, что вскоре на территории РФ появится новый формат беспроводной связи UWB, которую планирует протестировать Apple. Компания уже подала заявку в регулирующие органы для получения частот. По информации разработчика, данный формат должен работать лучше, чем Bluetooth и станет достойной заменой для него.

У данного проекта есть противники. Часть российских чиновников считает, что частоты, которые хотел бы использовать Apple, станут мешать работе других беспроводных систем.

Предложенная технология Ultra WideBand уже совместима с iPhone 11. Смартфоны продаются на территории РФ, но использовать заложенные в смартфон функции пока невозможно. Для этого Apple должен довести начатое им дело до конца.