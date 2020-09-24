ВТБ заявил о планах создания единого хранилища данных

24.09.2020, 13:55, Новости дня

Как заявляют представители ВТБ, планы создания единой платформы для хранения данных соответствуют общей стратегии банка по цифровой трансформации бизнеса. В данный момент работает одновременно более десятка разных информационных систем, которые должны в будущем объединиться на единой платформе.

По словам специалистов, работа на единой цифровой платформе значительно упростит проведение операций и снизит расходы. Также ВТБ рассчитывает на улучшение сервиса для клиентов.

Напомним, что о начале реализации новой стратегии цифровой трансформации ВТБ заявил еще в прошлом году. Кроме создания единой платформы, в банке планируют внедрить инновационные методы моделирования и машинного обучения.