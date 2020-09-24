Поклонники не узнали Натали на фотографии без макияжа

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24.09.2020, 13:53, Разное

В своем микроблоге Instagram певица Натали опубликовала новое фото, на котором поклонники ее едва узнали. Артистка предстала практически без макияжа, только глаза у нее были подведены черным карандашом, а губы слегка блестели.
Натали позировала на снимке в бежевом платье в крупный черный горох. Она написала, что на фото создается ощущение, как-будто у нее в руках какой-то предмет. Артистка попросила подписчиков угадать, что может там скрываться: фрукт, бокал, цветок или зонт. Хотя, на самом деле у нее там ничего не было.

Многие подписчики не узнали Натали на фото, так как им показалось, что запечатлена незнакомая молодая девушка. По мнению фолловеров, знаменитости можно дать не больше 25 лет, так как без макияжа она выглядит совершенно по-другому. В комментариях певицу похвалили за естественную красоту и искренность.

Следом Натали опубликовала еще один снимок в этом наряде. Теперь она позировала сидя и было видно, что платье ниже колен. Свой образ исполнительница дополнила небольшой бежевой сумочкой, декорированной цветком.



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