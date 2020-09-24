 

Медики: Неприятный запах изо рта может быть симптомом рака

24.09.2020, 13:53, Разное

Медики предупреждают, некоторые симптомы серьезных заболеваний способны проявляться необычным образом. Так, неприятный запах изо рта может свидетельствовать о наличии онкологии.
По словам медиков, рак полости рта является одним из наиболее опасных заболеваний. Опухоль может находиться на внутренних частях щек, десен, губ, а также поверхности языка. Одним из признаков болезни является появление неприятного запаха, а именно ощущение пациентом во рту вкуса гнилого мяса. Его причиной становится нарушение кровоснабжения опухоли из-за ее увеличения в размере. Специалисты подчеркивают, по мере роста новообразования привкус становится еще более выраженным. Также на слизистых могут появляться раны, вызывающие дискомфорт и не заживающие на протяжение длительного времени. Одним из первых признаков рака полости рта может быть внезапное онемение губы.

По словам медиков, факторами, увеличивающими риск возникновения заболевания, являются курение, в том числе и пассивное, употребление алкогольных напитков, нездоровая диета и инфицирование вирусом папилломы человека.



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