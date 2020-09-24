 

Александр Ревзин: «Михаил Борисов работал, игнорируя недомогание»

24.09.2020, 13:53, Разное

После похорон Михаила Борисова его коллега Александр Ревзин рассказал, что 71-летний ведущий работал, игнорируя свое недомогание. При этом режиссер телевизионной лотереи не подозревал, какая именно у артиста болезнь. Дело в том, что плохое самочувствие ведущего «Русского лото» списали на скачки давления.
Михаила Борисова не стало 19 сентября, а в больницу его доставили прямо со съемочной площадки. Знаменитый ведущий умер от коронавирусной инфекции. Он пребывал в зоне риска из-за своего возраста и сахарного диабета. Кроме этого, у артиста часто были проблемы с давлением, поэтому коллеги предложили ему прилечь и немного поспать. Также Александр Ревзин предложил вызвать врачей «скорой помощи», но Михаил Борисов отказался. В результате ему стало плохо во время рабочего процесса и его госпитализировали.

Режиссер программы «Русское лото» рассказал, что у телеведущего не наблюдался кашель или насморк. Единственное, артист не очень хорошо выглядел и жаловался на одышку. Все коллеги были убеждены, что это результат того, что упало давление.

Недомогание Михаил Борисов почувствовал еще до съемки программы, но не стал ничего отменять, так как переживал за результат работы. По словам врачей, такое отношение ко своему здоровью привело к роковым последствиям для популярного артиста.



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