Юлия Пересильд прокомментировала сообщения о том, что ее сопровождает охрана Романа Абрамовича

24.09.2020, 13:50, Разное

На протяжении нескольких лет Юлию Пересильд преследуют слухи о ее отношениях с Романом Абрамовичем. Подобные сообщения российских СМИ обычно основываются на комментариях инсайдеров, на появлении знаменитостей на одних и тех же мероприятиях. Кроме того, Абрамович был в числе гостей спектакля с участием Пересильд – “Каштанка”. И если сам миллиардер эти слухи никак не комментирует, Юлия всегда отвечает на них с присущем ей чувством юмора.

Ну вот не могу! На сон грядущий! Не выдержала! Целый день звонят журналисты… и в общем, это ж не первый раз – я в этом смысле Бывалая! Опять Роман… Сама себе удивляюсь, какая я романтичная, как все успеваю. Но я лично горжусь сама собой – кто может похвастаться такой умной и талантливой компанией! Ладно, ложусь спать, довольная собой, что вообще бывает редко. Спасибо, что верите в меня, мои дорогие журналисты! – писала Юлия в Instagram в 2017 году.

Юлия Пересильд на “Кинотавре” в 2020-м

А в сентябре того же года актриса дала интервью журналу Marie Claire, в котором рассказала о дружбе с Абрамовичем:

Меня совершенно эти слухи (о романе с Абрамовичем – прим. ред.) не оскорбляют. Я недавно выложила пост в Instagram про то, что если перечислить всех уважаемых мною людей, с которыми мне приписывают романы, то можно даже возгордиться. Я к этому отношусь иронично. И с Романом Аркадьевичем нас связывает дружба. Может быть, не такая долгая, но он действительно помогает “Галчонку”. Первый раз я его увидела десять лет назад, когда он приходил на премьеру спектакля “Рассказы Шукшина”. С тем визитом связан забавный случай: у нас ребята – фанаты футбола. На носу был важный матч, билетов не достать. Парни и говорят Абрамовичу: “Мечтаем попасть. Может, есть возможность?..” На следующий день слышу визг с проходной – всем прислали билеты!

Как раз я с Романом Аркадьевичем говорила, чем его люди могут помочь фонду. Например, медицинская помощь. Здорово, что есть неравнодушные.

Юлия Пересильд (украшения, Mercury; часы, Rado; платье, Ulyana Sergeenko)

Юлия Пересильд (украшения, Mercury; часы, Rado; костюм, Yanina Couture)

Но СМИ эти комментарии не устраивают, и они продолжают подливать масла в огонь. На прошлой неделе Юлия появилась на премьере фильма “Трое” и на церемонии закрытия фестиваля “Кинотавр”, где ее сопровождал охранник. Через некоторое время в прессе появились сообщения, что этот телохранитель входит в команду Романа Абрамовича, а значит – роман актрисы и миллиардера налицо. Но оказалось все гораздо проще, и Юлия не замедлила расставить точки над i:

Фантазеры вы мои, сочинители… Ваш креатив я оценила уже, выдыхайте!!! А на фото мы с Андрюшей, прекрасным и добрым человеком, который охранял бриллианты от Меркури @mercury_russia, а не меня. Да-да! Если для кого-то секрет, то всегда, когда ты надеваешь на дорожку такие дорогие украшения, – к тебе приставлена охрана. Я – как человек общительный и не умеющий относится к людям как к обслуживающему персоналу – с Андреем общалась, шутила и также рассказала, какая я потеряшка и все могу потерять, поэтому он мило согласился подержать мою сумочку. Вам, мои подписчики и просто люди, хочу ещё раз пожелать – не читать эти “желтенькие сочинения” прекрасных фантазеров! Или читать как художественные произведения так себе розлива. Всем любви и прекрасного настроения!