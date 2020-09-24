Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые стали родителями: первые фото малыша

24.09.2020, 13:50, Разное

Сегодня Джиджи Хадид и Зейн Малик объявили поклонникам радостную новость – у них родилась дочь, имя которой они пока не раскрывают. Зато молодые родители поделились черно-белыми фотографиями с ручкой малышки. Дочь знаменитостей появилась на свет в минувший уикенд, но рассказать об этом миру они решили только сейчас.

Наша девочка присоединилась к нам в этом мире в минувший уикенд. И она уже изменила его. Мы так влюблены в нее, – подписала снимок Джиджи.

Наша малышка родилась, здоровая и красивая. Невозможно облечь в слова то, что я сейчас чувствую. Любовь, которую я испытываю к этому крошечному человечку, просто за гранью моего понимания. Благодарен за то, что знаю ее, горжусь тем, что могу называть ее своей, и благодарен за жизнь, которую мы разделим вместе, – написал, в свою очередь, Зейн.

Напомним, в мае этого года TMZ сообщили, что Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка. Затем новость подтвердила мама модели Иоланда Хадид, после чего на связь с прессой вышла и сама Джиджи – о своей беременности она впервые рассказала в эфире шоу Джимми Фэллона The Tonight Show. О романе Джиджи и Зейна заговорили в ноябре 2015 года, когда они были замечены в лобби одного и того же отеля. После этого папарацци удалось подловить молодых людей вместе, когда они, держась за руки, покидали вечеринку. В конце декабря 2016-го СМИ сообщили об их неудавшейся помолвке – якобы музыкант сделал модели предложение руки и сердца, но она ответила отказом, сославшись на свое нежелание так спешить в отношениях.

В марте 2018 года Джиджи и Зейн выпустили официальные заявления о расставании, а в конце апреля решили возобновить отношения. Впрочем, хватило влюбленных ненадолго. О том, что их роман исчерпал себя, заговорили уже через несколько месяцев, в ноябре 2018 года, – сначала в соцсетя перестали появляться совместые фото, после Зейн и вовсе отписался от модели. О том, что Хадид и Малик решили дать своим отношениям второй шанс спустя год после расставания, стало известно в январе. Тогда папарацци сфотографировали пару в Нью-Йорке по дороге в ресторан, где они решили отметить день рождения Малика в компании с Беллой и Иоландой Хадид и Дуа Липой.