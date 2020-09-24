 

Владельцев лошадей обяжут платить экологический сбор

24.09.2020, 13:37, Разное

Межведомственная комиссия из представителей Минтранса и Минэкологии приняла постановление, предусматривающее распространение экологического сбора на владельцев лошадей.

Как показали исследования, животные производят вредные выбросы в атмосферу в размере, превышающем нормы для грузовых транспортных средств.

Для расчёта суммы сбора нужно пройти освидетельствование лошади у ветеринара. Налог будет рассчитываться в зависимости от ряда различных факторов: порода, возраст, масть, подкована лошадь или нет, но основным фактором станет вес животного. В среднем за год владельцам питомцев придётся уплатить в казну 4000-6000 рублей.

– Это по сути аналог транспортного налога. Если автомобили можно подвести под определённые экологические стандарты, то лошадь создана природой и отредактировать её гены не представляется возможным, поэтому хотим мы или нет, а они продолжат наносить вред окружающей среде. Оплата за такой вред является наиболее приемлемым вариантом для всех — сказал министр транспорта Евгений Дитрих.

Действовать «лошадиный сбор» начнёт с 2021 года. Позже правительство обсудит вопрос ввода экологического сбора за владение крупным рогатым скотом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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