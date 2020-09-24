В NASA предложили рассмотреть идею создания коммерческой МКС

24.09.2020, 13:17, Разное

Глава NASA Джеймс Брайденстайн рекомендовал правительству США рассмотреть идею о создании коммерческой международной космической станции. Он опасается, что без активных действий Китай станет полноправным обладателем низкой околоземной орбиты Земли.

В 2024 году должна завершиться эксплуатация МКС, когда это произойдет, многие космические державы могут на долгое время покинуть околоземную орбиту. Чтобы этого не случилось, глава NASA рекомендует начать разработку собственной коммерческой МКС. Она позволит не только остаться на орбите Земли, но и отбить часть потраченных средств за счет космического туризма.

Также Джеймса Брайденстайна беспокоит ситуация, что Китай уже работает над своей космической станцией. Если они запустят ее, то смогут единолично контролировать территорию околоземной орбиты.