Мнение: Ловушка захлопнулась

24.09.2020, 13:10, Разное

Вчерашний циркуляр Международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs) в отношении запрета на международное страхование ответственности любого судна, задействованного в работах по достройке Северного потока-2, по всей видимости, ставит крест на этом проекте. Причем окончательно. Дания выдала разрешение на проведение работ, но в разрешении указана необходимость страхования, которого теперь точно не будет. Мало того – судно без страховки попросту не сможет зайти в порт, чтобы пополнить запас труб для укладки. Это тот случай, когда говорят: "Ловушка захлопнулась".

Сейчас самое время фиксировать убытки и закрывать проект во избежание дополнительных многомиллионных затрат. Впрочем, газпромовское руководство на затраты никогда внимания не обращало, так что пока здравого смысла от него ждать сложно. Поэтому имитация строительства будет продолжаться. Как долго – да пока хватит сил держать пальцы веером у лиговских пацанов.

С другой стороны, ни малейшей экономики в проектах обхода Украины никогда и не было – была чистая политика, а потому экономические показатели не играют ни малейшей роли. "Мы за ценой не постоим".

Причина краха находится глубоко, хотя и объясняется очень просто. Фантастически, просто невероятно невежественное руководство и России, и Газпрома не оценили в начале десятых годов значение сланцевого фактора. Они же не сумели осознать перспективы технологии СПГ, как транспортировки газа из любого места в любую точку любого побережья. Миллер бредил будущей капитализацией в триллион долларов, когда нужно было в опережающем темпе развивать свои собственные СПГ-терминалы, тем более, что конкурентные преимущества России здесь сложно переоценить – затраты на ожижение на холодном Севере куда меньше, чем на широте Флориды. Но бездари и неумехи приняли принципиально иное решение, да еще и с опозданием на полдесятилетия – будем пробивать новые газотранспортные магистрали. Итог – сотни миллиардов долларов в никуда и сдача ключевого рынка сбыта. Японец бы по таким результатам сделал себе харакири, причем особо жестоким образом – спиралью от макушки до пяток. Но Миллер – не японец. Он вообще непонятно кто, потому ни стреляться, ни уходить в отставку, конечно, не будет. Он просто выпишет себе еще несколько миллиардов премии.