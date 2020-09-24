Мнение: Протесты в Луисвилле. 24.09.2020

24.09.2020, 13:05, Разное

В американском Луисвилле в течение суток продолжались столкновения между свободолюбивыми жителями штатами и карателями режима Трампа, который полностью утратил легитимность в глазах мирового сообщества.

Несколько десятков человек арестованы, ночью с 23 на 24 сентября неизвестные ранили двух офицеров полиции. Кроме того, в результате протестов 23 сентября, в Луисвилле ранено еще 14 человек.

Причины конкретно этих протестов кроются в жестоком убийстве полицией Бреонны Тейлор.

Фабула там такова:

Бреонна Тейлор погибла, когда сотрудники полиции ворвались ночью в ее дом. Полиция проводила задержание соседей по подозрению в торговле наркотиками и у них была информация, что наркотики могут храниться и в доме Тейлор. Офицеры получили разрешение на обыск без предупреждения.

Когда они посреди ночи выбили дверь, молодой человек Бреонны – Кеннет Уолкер решил, что их грабят, и открыл огонь и ранил копа. После этого копы тоже открыли огонь, выстрелив 20 раз. 8 пуль попали в Бреонну, в результате чего она погибла. Наркотики так и не нашли.

В стрельбе участвовали трое офицеров: Бретту Хэнкисону предъявлено обвинение не в смерти Тейлор, а в "преступной халатности". Согласно законам штата Кентукки, виновным в "преступной халатности" считается тот, кто совершает действие, демонстрирующее "крайнее безразличие к ценности человеческой жизни". Это уголовное преступление, которое может повлечь за собой наказание в виде пяти лет лишения свободы по каждому пункту обвинения. Хэнкисону было предъявлено обвинение по трем пунктам.

Двум другим сотрудникам, которые были причастны к этому, не были предъявлены обвинения. Родственники Тейлор требовали обвинить всех троих полицейских в убийстве или непредумышленном убийстве.

В этом месяце официальные лица согласились выплатить ее семье 12 миллионов долларов.

Так как граждане не могут добиться справедливого приговора для убийц Бреонны Тейлор, то недовольство выплескивается на улицы, даже в условиях ввода комендантского часа.

По сути, теперь любое убийство чернокожего гражданина, оправданное или нет, превращается в спичку, с помощью которого поджигают горючий материал расовых проблем. И до выборов ситуация в этом вопросе точно не изменится.