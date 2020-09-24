Правила получения пособий и субсидий изменятся с октября

24.09.2020, 12:43, Разное

Выплата на первого или второго ребенка до апреля 2020 года назначалась родителям до тех пор, пока ему не исполнился один год. Затем они должны были подавать заявление и прикрепить соответствующие документы, чтобы эти средства начислялись вновь.

Последние полгода получить эту выплату семьи могли без их заявления. Со 2 октября будет действовать привычный порядок.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская также напомнила, что у родителей осталось мало времени, чтобы успеть подать заявление на получение пособия на детей: пять тысяч рублей – до трех лет, 10 тысяч – до 16 лет и еще 10 тысяч – от рождения до 16 лет.

Также ранее сообщалось, что с 1 октября на карту “Мир” будут переводиться следующие выплаты: пособие по беременности и родам, по уходу за ребенком, по временной нетрудоспособности чернобыльцам, по безработице, пенсия и другие.

Эти средства могут начисляться и на другой банковский счет, с которого не списываются деньги, например, из-за задолженности. Почтовый перевод тоже не исключается. Гражданин сам может выбрать способ получения выплат.

Кроме того, со следующего месяца отменяется повышенное пособие по безработице. Из-за пандемии граждане, лишившиеся работы с 1 марта, могли рассчитывать на государственные средства в размере 12,1 тысячи рублей. Теперь же размер выплат будет привычным.

Субсидии по коммунальным платежам вновь станут предоставлять на полгода. По истечении срока необходимо подтверждать право на получение этой льготы.