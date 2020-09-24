Метрополитен-опера отменила весь сезон из-за коронавируса

24.09.2020, 12:35, Новости дня

Нью-йоркская Метрополитен-опера сообщила о «болезненном» решении полностью отменить сезон 2020-2021 года из-за продолжения эпидемии коронавируса.

Театр сообщил, что его решение основано на рекомендациях органов здравоохранения и объясняется небезопасностью возобновления репетиций и спектаклей до «широкого применения вакцины, формирования коллективного иммунитета и до тех пор, пока ношение масок и социальное дистанцирование больше не будут медицинскими требованиями».

«Представители органов здравоохранения заявили, что это, вероятно, произойдет через пять-шесть месяцев после начала использования вакцины», – сообщила организация.

Генеральный менеджер Метрополитен-опера Питер Гелб заявил AFP, что уважаемый театр ожидает потерять в доходах по меньшей мере 154 миллиона долларов, несмотря на сокращение расходов.