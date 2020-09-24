 

Северную Корею обвинили в убийстве южнокорейского чиновника

24.09.2020, 12:35, Новости дня

СЕУЛ – Северная Корея застрелила и немедленно кремировала южнокорейского гражданского чиновника, который пропал без вести в районе спорной западной морской границы между двумя странами ранее на этой неделе, заявили южнокорейские военные.

Министерство национальной обороны Южной Кореи сообщило, что мужчина был допрошен в северокорейских водах, после чего застрелен. Его тело облили топливом и подожгли солдаты в противогазах, очевидно, по приказу начальника.

«Наши военные решительно осуждают этот жестокий акт и настоятельно призывают Север дать объяснения и наказать виновных», – заявил генерал-лейтенант Ан Ён Хо из Объединенного комитета начальников штабов южнокорейских вооруженных сил на брифинге для прессы.

«Мы также предупреждаем Северную Корею, что вся ответственность за этот инцидент лежит на ней», – добавил он.

Северокорейские военные не ответили на запрос Сеула о предоставлении информации, сообщили представители министерства обороны Южной Кореи.

Публичных комментариев Пхеньяна по поводу инцидента не было.

47-летний сотрудник министерства океанов и рыболовства, имя которого не сообщается, пропал в понедельник во время дежурства на патрульном катере у пограничного южнокорейского острова Ёнпхён.



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