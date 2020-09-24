Грязные трюки и вымогательство — Китай не должен одобрять сделку по продаже TikTok американским компаниям

24.09.2020, 12:30, Новости дня

«Грязными трюками», «запугиванием и вымогательством» Вашингтон заставляет китайского разработчика ByteDance продать своё приложение TikTok американским бизнесам, считает China Daily. США нередко так поступают с иностранными компаниями, которые осмеливаются обойти американских конкурентов, и будут так вести себя и дальше, если китайская сторона уступит перед необоснованными требованиями.



Reuters

«Что США делают с TikTok, практически равносильно тому, как бандит навязывает ненужную и несправедливую бизнес-сделку законопослушной компании», — пишет в своей редакционной статье газета Коммунистической партии Китая China Daily.

По прогнозам, к концу 2020 года прибыль TikTok должна будет составить $1 млрд. По мнению издания, такой успех, по всей видимости, пришёлся не по вкусу Вашингтону, и он решил под предлогом обеспечения национальной безопасности запретить приложение китайских разработчиков. Это любимый способ Вашингтона ставить палки в колёса успешно развивающимся иностранным компаниям, которые начинают опережать своих американских конкурентов, подчёркивает газета.

Однако, по словам China Daily, власти США осознают, что непосредственный запрет популярного приложения вызовет возмущение у миллионов молодых американцев, которые активно им пользуются. Поэтому администрация президента Дональда Трампа попыталась «провести атаку» под видом предписания к китайскому разработчику ByteDance о продаже TikTok компании из Соединённых Штатов.

Таким образом, мы приходим к сегодняшней потенциальной сделке между ByteDance и американскими Oracle и Walmart. TikTok может остаться в США, но, только если, по сути, компанией завладеют американцы, — по условиям предложения, в проекте TikTok Global им должны достаться четыре из пяти мест в совете директоров. И только одно — представителю китайской стороны. И хотя формально за ByteDance останутся права на алгоритм, на котором работает приложение, Oracle получит доступ к исходному коду и всем обновлениям. А учитывая, что TikTok и его китайская версия Douyin имеют одинаковый исходный код, значит, американцы узнают, как работают оба приложения.

Как подчёркивает издание, ByteDance оказывается в ситуации, в которой она может потерять контроль не только над своим детищем, но и над разработанной собственными силами технологией. А это очень опасно для будущего развития компании.

Американские власти сами «устроили эту ловушку», выдвинув ультиматум, заставляющий ByteDance продать своё приложение компании из США. А теперь они делают вид, что ни при чём, что это не они дали «зелёный свет» предложенной сделке. Америка не впервые пользуется подобными «ухищрениями» и «грязными трюками», притесняющими зарубежные компании, чтобы уничтожить их или захватить.

«У Китая нет причин одобрять подобную грязную и несправедливую сделку, основанную на запугивании и вымогательстве. Если США получат желаемое, они продолжат так же поступать и с другими иностранными компаниями. Потакание необоснованным требованиям США, вероятно, поставит крест на китайской компании ByteDance», — заключает China Daily.