 

Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

24.09.2020, 12:23, Разное

Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Соответствующую заявку отправил 10 сентября в штаб-квартиру комитета в Осло писатель Сергей Комков, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что на эту премию выдвигают совершенно разных людей. “Если решение будет принято – прекрасно”, – цитирует его радиостанция “Говорит Москва”.

Ранее стало известно о номинации блогера Алексея Навального. В его поддержку высказались сразу несколько профессоров престижных университетов, которые занимаются Россией.



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