Мнение: Пешеход – жертва или преступник?

24.09.2020, 12:20, Разное

Выношу из комментариев любопытную дискуссию на тему «следует ли спасать нарушителей правил дорожного движения». Речь идёт о пешеходах, которые игнорируют правила, переходя дорогу в неположенных местах. Как водитель я знаю, что эти самоубийцы не так безобидны, как кажется: они регулярно провоцируют аварии, иногда со смертельным исходом. Любопытные могут подписаться на сообщество ru-chp, там ролики с пешеходами-злодеями всплывают часто. Тем не менее, конечно же, давить пешеходов нельзя: даже если они и нарушают.

Вот, собственно, беседа:

https://olegmakarenko.ru/1957259.html?thread=766263947#t766515083

mefed47. Пешеход, переходящий дорогу в неположенном месте, жертва/преступник. Действия его незаконны, значит положения закона об ответственности за его увечья или смерть не должны распространяться на гражданина, ставшего невольной причиной гибели пешехода.

Cashbonus. Да, плюс ко всему, у пешехода значительно больше способов избежать столкновения, но здравый смысл и законы не совместимы, так что этого мы никогда не дождемся.

Ptitha. Если ваши мечты о справедливости сбудутся, сразу покатится ком последствий, которые вы представить не желаете.

Поскольку многие уверены “я прав”, даже когда их неправота очевидна, они начнут давить пешехода и тогда, когда есть шанс столкновения избежать.

Ваши хотелки, будучи реализованными на практике, серьёзно понизят мои шансы на безопасное передвижение, а также шансы тех, кто мне дорог, и просто людей, которые могли бы жить и радоваться, если бы не излишняя жестокость обстоятельств, возникающая часто от жадности и пренебрежения интересами другого.

Cashbonus. После пары десятков случаев до пешехода дойдет, что не стоит выпрыгивать на дорогу, через сотню-другую дойдет до самых деревянных.

Ptitha. До многих дойти не успеет, они погибнут. Вам их вот совсем не жаль? Есть много таких, до кого дойти не может принципиально – дети, пожилые, слабо видящие, слышащие, соображающие.

Но если вы так уверены в своей правоте, готовы ли встретить такого же уверенного, только вы в положении пешехода, а он уверен в своём праве давить вас, потому что не заметил знака, зебры, цвета светофора?

Cashbonus. Я хочу сократить количество ДТП с наездами до минимума, и есть масса способов, которые этому способствуют. Априорная вина водителя точно не один из них. Вы исходите из неверного допущения, что водителя хлебом не корми, дай кого-нибудь задавить, что в подавляющем большинстве случаев ошибочно, и не учитываете пару десятков факторов, получая неточную картину. Но если коротко – да, перенос ответственности на пешехода значительно, в разы снизит аварийность. Это не вопрос эмоций, это вопрос здравого смысла и жизненной опытности.

Ptitha. Аварийность снизит. А шансы пешехода быть задавленным – возрастут. Вместо того, чтобы с риском для себя и своего транспорта спасать жизнь пешехода, будут давить. Если грубо – пешеход мягкий, а столб или отбойник – жёсткие.

Если пешехода можно сделать виноватым, то следующий шаг – логично, чтобы он ущерб оплатил. Сразу появится у нехороших личностей соблазн сделать на этом денежку, ведь ДТП с пешеходом куда безопаснее ДТП с авто. Следующий шаг — ввести обязательное страхование и для пешехода, то есть для всех.

Я читаю много восторгов про ОСАГО и страховщиков. Вероятно, люди имеют основания быть недовольными.

Cashbonus. На мой взгляд, сейчас основная причина ДТП с пешеходами – святая уверенность последних, что им должны, что водитель обязан и не-трамвай-объедет. Это приводит к тому, что люди внезапно оказываются на траектории автомобиля, зачастую даже не смотрят по сторонам. Правило “нечего пешеходу делать на проезжей части” быстро выработает условный рефлекс даже у наименее смышленых особей: пересек бордюрный камень – рискуешь жизнью. Шансы пешехода не быть задавленным также вырастут – если пешеходы не будут пересекать траекторию авто где попало, водителю просто не потребуется маневрировать.

Разбор спорных ситуаций будет происходить так же, как и сейчас, только сместится вектор – не водителю надо будет доказывать, что у него не было никаких шансов, что даже будь за рулем Шумахер, будь авто оборудовано тормозным парашютом и умело подпрыгивать, столкновения избежать бы не удалось и пешеход нарушил пару десятков правил, а пешеходу надо будет доказать, что он соблюдал меры предосторожности, что у водителя были все возможности избежать ДТП, но он специально пошел на таран. Основным аргументом в защиту такого подхода является то, что у пешехода значительно, в разы, больше возможностей как не допустить пересечения курсов, так и избежать столкновения, если пересечение произошло.

Мошенников, которые пользуются текущим положением вещей, и сейчас хватает – даже зачатков мозга достаточно, чтобы броситься на тачку из укрытия, на чём целая гильдия профессиональных попадальцев под колеса живет, этим пестрят записи регистраторов, это получило уже отражение в культуре. Напротив, прицельно задавить пешехода, учитывая что последний озирается по сторонам, учитывая никакую, по сравнению с пешеходом, динамику и маневренность авто, да ещё и так, чтобы это выглядело “случайно” – что-то из области фантастики.

Денежный вопрос будет ещё одним фактором, который обеспечит безопасноть. Сейчас пешеход понимает, что в случае мелкого ДТП он не только никому ничего не должен, но и подзаработать может, на чём и строится деятельность мошенников из предыдущего абзаца. Если человек будет знать, что за свою беспечность придется платить рублем, у него появится ещё один мощный стимул семь раз подумать и посмотреть по сторонам.

Пример машинистов метро или железной дороги, которым не только ничего не будет за сбитого человека, но ещё и выходных дадут, однозначно показывает, что тормозить они будут, хотя в случае с поездом смысла в этом ещё меньше.

Ptitha. Сейчас пешеход понимает, что в случае ДТП он серьёзно рискует жизнью и здоровьем. В соревновании пешехода с водителем пешеход уже имеет куда более сильный риск потерять всё. Вы же, желая переложить ответственность на пешехода, ещё более смещаете это и так невыгодное положение в сторону “сделать жизнь более жестокой”. Но жизнь утяжелится не только для “какого-то пешехода”, она утяжелится для всех.

Cashbonus. Я придерживаюсь концепции, которую проповедую, и, осознавая что мне, как пешеходу, на проезжей части делать нечего, убеждаюсь, что моё вынужденное там пребывание будет, насколько это возможно, безопасно. Я не выбегаю из-за припаркованных машин, не хожу по неосвещенной дороге в темной одежде, не бегаю по зебрам, разинув рот и закрыв глаза, не перебегаю через магистрали среди потока и, в целом, не оказываюсь в тех местах и в то время, где я могу послужить кеглей. По моему личному мнению, это предельно просто, не требует спецнавыков, длительной тренировки или особого таланта. Ни разу за это время я не допустил даже опасного сближения.

К сожалению, сейчас пешеход не понимает, что в случае ДТП он серьёзно рискует жизнью и здоровьем. Точнее, даже если понимает, то не принимает на себя ответственность, полностью перекладывая её на водителя, который ему должен, должен, должен. Да, пешеход рискует, но бремя снижения этого риска также полностью перекладывается на водителя. В отличие от двух водителей, каждый из которых принимает ответственность и снижает риски друг друга, пешеход на всех плюёт, забивая на свою часть обязательств, а уж и подавно возможностей, по предотвращению столкновений.

Шансы после столкновения не в пользу пешехода, однако само по себе столкновение — это уже событие второго порядка, когда попытка избежать столкновения провалилась. Но тут нечего обсуждать – ни водитель, ни пешеход своими действиями никак не могут повлиять на ущерб уже после касания: разве что в вину водителю можно вменить установку кенгурятников, недобросовестное обслуживание систем PUH или радаров. Однако на событие первого порядка, – избегание столкновения, – мягкость пешехода никак не влияет, а возможностей маневра у него больше на порядок. Там, где логика не искажена нытьем, все работает по этой схеме, например, судоходство. У здоровенного танкера или крейсера куда как больше шансов уцелеть при столкновении, чем у маленькой резиновой лодки или катерка, однако у последних куда выше маневренность и именно поэтому обязанность избегать столкновения в первую очередь ложится на них.

С другой стороны, за свою водительскую карьеру я уклонился, — не веду точную статистику, — примерно от сотни потенциальных столкновений с пешеходами. Где-то благодаря тренировкам, где-то благодаря чутью, где-то благодаря излишней осторожности, а где-то по чистой случайности. И в большинстве случаев это были проявления недюжинного водительского мастерства, контроля в экстренной ситуации и анализа дорожной обстановки, на тренировку которых ушли годы, и я отлично понимаю, что так действовать способны далеко не все. Даже для тех, кто способен, это не будет панацеей. От пешехода же, о боже, требуют всего лишь не считать ворон и два раза мотнуть головой, да осознать, что пешехода в тёмной одежде ночью, на мокрой дороге или за непрозрачным предметом – не видно. Непосильная, видимо, для большинства пешеходов задача. Так что подобная “жестокость”, учитывая какой выигрыш для всех она несёт, оправдана.

Ptitha. Открываем ютуб и смотрим ролики Стопхама.

Там не постановка! Там на камеру снимают реальные ситуации, где людям сдавшим экзамены на права, сидящим за рулём авто, тычут в лицо правилами движения, показывают знаки, доказывают что здесь пешеходная зона, или что здесь проезд запрещён. Блокируют движение, ложатся на капот, прямо угрожают вызовом наряда полиции. Но эти водители упорно, или упорото уверены что они правы. Им надо, и значит они правы. И это очевиднейшие, снятые на камеру ситуации.

А сколько случаев бывает, когда неочевидно? Или сразу не понять? А “ехать надо”? И вот решит такой уверенный в себе водитель авто что “я прав” и пешеход сам виноват? А потом найдёт денег на хорошего адвоката, подключит “нужных людей”, и докажет свою правоту. Многие изначально уверены в своих возможностях доказать что угодно и повернуть суд в нужную сторону. Изменения, которые вы предлагаете, снимут последние тормоза с этих людей.

Cashbonus. Именно поэтому я предлагаю не выяснять, кто больше виноват, а организовать всё таким образом, чтобы ни мой путь, ни путь моих близких не пересеклись с дорогой каких-либо людей в принципе, включая описанных выше. Поскольку явно существует провал со стороны пешеходов, требования к ним следует ужесточить, со смягчением, как только у них созреют мозги. К сожалению, 2,5% будут всегда действовать как дегенераты, 2,5% допрут до всего сами, а остальные 95% примут готовую идеологию, не задумываясь о её сути. Сегодня это идеология “Водитель должен пешеходу”. Моему ребёнку достался папочка, который учит её понимать место в дорожной ситуации и действовать таким образом, чтобы попросту не доводить ситуацию до аварийной, которую нужно резко и виртуозно разгребать. Тем, кому повезло меньше, придётся допереть самостоятельно, под грузом ответственности, страхом наказания и неприятностью денежных потерь. Сейчас для них стимулов вести себя на дороге адекватно нет.

Пример господ выше – неудачный. В пешеходной зоне водитель неправ при любом раскладе: что по моей концепции, что по текущим правилам, насколько бы уверены они ни были. Если на то пошло, открываем ютуб и смотрим ролики ДТП с пешеходами, которые если и не бросаются под колеса сами, то точно могут легко предотвратить ДТП просто остановившись, даже когда за рулем ламер, неадекват или дегенерат, требовать от которых что-либо само по себе граничит с безумием.

Ptitha. Когда водитель знает, что сбивая пешехода он в любом раскладе обретает охрененные проблемы, даже если не виноват совсем, это стимулирует даже самые избалованные и самоуверенные натуры заранее предпринять хоть какие то возможные меры для недопущения. Это называется неотвратимость. Как только появляется возможность избежать, то всё. Сознание и мозги начинают работать иначе.

А знаете, как можно было бы серьёзно повысить дисциплину. ответственность, при этом отменив ОСАГО и оставив только добровольное страхование? Отменив материальные компенсации пострадавшему из кармана виновника. Только если сам захочет вину загладить. Наказание (штраф, лишение, тюрьма) только в пользу государства. Тот, кто хочет, страхует свое авто добровольно как от стихийного бедствия. О размере страховки договариваются полюбовно, и уж тут рыночек порешает, учтя все нюансы и мастерство и удачу и стаж и цену и ещё кучу критериев доказать которые трудно, а договариваясь полюбовно учитывать вполне реально.

ДТП? Договариваются на месте, или если гада очень хочется наказать – вызов полиции, а потом суд штрафует и наказывает (потерпевшему только моральное удовлетворение). Уроды постепенно выпиливаются, так как их лишают прав, аккуратные водители имеют малую цену страховки или обходятся, водители нарабатывают традиции аккуратности и вежливости. Куча страховых паразитов живущих фактически с налога называемого ОСАГО остаются не у дел. Страховщики становятся полезными, начинают выполнять функции контроля и стимулирования хорошего поведения.

Но! Люди никак не могут смириться с мыслью, что “тот урод, повредивший мою тачку, не будет мне платить”. И платят все и всё больше страховым. Платите дальше. Нагнёте пешеходов – платить будете ещё больше.

Mmnem. Пешеход может быть слишком мал, слишком стар, в неясном состоянии сознания, просто болен, этих тоже давить?

Mefed47. Где я сказал, что пешехода нужно убивать? Но если водитель не смог избежать наезда в чрезвычайной ситуации, то он не должен привлекаться к уголовной ответственности.

Mmnem. Слишком размыто звучит про чрезвычайные ситуации. Какие они могут быть у среднестатистического водителя? Понос, разве что.

Cashbonus. Например, ночь, дождь, отсутствие фонарей и пешеход в черном.